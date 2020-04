KALO Gallery video exhibition: Stay Home, Stay safe

This video is made under the 'Stay home, Stay safe' regime. It contains 60 artworks by masters and well established Albanian artists like Guri Madhi, Myslim Mulliqi, Isuf Sulovari, Vilson Halimi, Vilson Kilica, Alekos Fassianos, Hasan Nallbani, Zef Shoshi, Gazmend Leka, Ilir Pojani, Anastas Kostandini, Buron Kaceli, Aleksandër Filipi, Luan Boriçi, Viktor Ferraj, Veli Blekçori, Natasha Bega, Artan Draçini, Edmond Gjikopulli, Leka Rudha, Genc Mulliqi, Genc Përmeti, Sytki Brahimi, Adrian Kapo, Shkëlqim Kokonozi, Berina Kokona, Idlir Koka, Andi Hila, Andi Spahia, etc., as part of KALO ART COLLECTION.